مردم شهر‌ها و روستا‌های استان اصفهان با حضور گسترده در تجمعات شبانه، بار دیگر انسجام اجتماعی و وفاداری خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در میدان داری خود از انسجام، وحدت و همراهی اقشار مختلف در میادین و خیابان‌ها گفتند و از اقتدار نیرو‌های مسلح در میدان نبرد به خصوص تنگه هرمز قدردانی کردند.

‌مردمی که با گذشت ۷۰ روز از جنگ تحمیلی سوم و ناکامی دشمن آمریکایی، ضمن حمایت از اقتدار نیرو‌های مسلح، مطالبات و خواسته‌هایشان را با دست نوشته‌ها بیان کردند.

‌این مردم با سر دادن شعار‌های حماسی اعلام کردند تا آخرین نفس، پشتیبان رهبر معظم انقلاب و مدافعان امنیت و اقتدار کشور خواهند ماند.