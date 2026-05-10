رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون ۱۵۰ سارق و ۱۲۹ باند سرقت متلاشی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس آگاهی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و اشراف اطلاعاتی کامل و سامانههای هوشمند، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار دارد.
وی افزود: پلیس آگاهی فراجا با نمایش قدرت عملیاتی خود، ضربات سنگینی به پیکره باندهای تبهکار وارد کرده است و آمار منتشر شده از آخرین عملیاتهای این مجموعه، نشاندهنده برخورد قاطع با مجرمان است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: در این شرایط حساس، دقت در شناسایی و سرعت در برخورد، اولویت اصلی کارآگاهان است.
وی با لحنی هشداردهنده و قاطع، خطاب به سارقان و عاملان ناامنی، گفت: مأموران پلیس آگاهی در سراسر کشور، با دقت و آمادگی فوقالعاده، در کمین مجرمان هستند.
سردار قنبری ادامه داد: با اقدامات مؤثر و قاطع پلیس آگاهی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون ۱۵۰ سارق زمینگیر و ۱۲۹ باند فعال سرقت، بهطور کامل متلاشی شدهاند.
وی افزود: سارقان و مجرمان نباید به اشتباه تصور کنند که میتوانند از تیررس مأموران پلیس پنهان شوند؛ پلیس با توان عملیاتی کامل، در هر لحظه و در هر نقطه، آماده برخورد قاطع میباشد و هیچ پناهگاهی برای فرار از عدالت و قدرت پلیس وجود نخواهد داشت.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به فعالیت شبانهروزی ۵ هزار کارآگاه و ۹۰۰ گشت ویژه «شکار سارقان»، از فداکاری و توانمندی بیدریغ تمامی کارکنان پلیس آگاهی در این شرایط دشوار قدردانی کرد.
وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تمام توان و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود، به عنوان سپری استوار در برابر تهدیدات، از امنیت عمومی و اموال شهروندان محافظت میکنند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا، بار دیگر به مجرمان هشدار داد: هرگونه اقدام اشتباه، تعرض به اموال مردم یا تلاش برای برهم زدن امنیت جامعه، با برخورد مستقیم و بدون ملاحظه پلیس مواجه خواهد شد.
وی گفت: طرحهای عملیاتی برای ریشهکن کردن جرم، با قدرت تمام و با استفاده از تمام توان مأموران، ادامه خواهد یافت تا امنیت و آرامش برای مردم تضمین شود.