پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای استان یزد: بیش از ٣ هزار مسافر پس از بازگشایی مجدد فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد اعزام و پذیرش شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرتضی حمیدپور با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: فرودگاه بین المللی یزد از روز چهارشنبه ٩ تا جمعه ١٨ اردیبهشت ماه به مدت ۱۰ روز، ۵٣ سورتی پرواز و ٣ هزار و ٧٢ مسافر را اعزام و پذیرش کرده است.
وی ادامه داد: این پروازها توسط ۴ ایرلاین به مقاصد تهران و مشهد از ساعت ٧ صبح الی ۱۸ عصر انجام شده است.