به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرتضی حمیدپور با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: فرودگاه بین المللی یزد از روز چهارشنبه ٩ تا جمعه ١٨ اردیبهشت ماه به مدت ۱۰ روز، ۵٣ سورتی پرواز و ٣ هزار و ٧٢ مسافر را اعزام و پذیرش کرده است.

وی ادامه داد: این پرواز‌ها توسط ۴ ایرلاین به مقاصد تهران و مشهد از ساعت ٧ صبح الی ۱۸ عصر انجام شده است.