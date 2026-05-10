به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 1404/09/20برگزار شد می‌رساند؛ کارنامۀ نتیجه آزمون مذکور در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: sanjesh.org قرار گرفته است. پذیرفته‌شدگان پس از مشاهدۀ کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه نمایند:

1- مراحل و نحوۀ انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق تارنمای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: ssaa.ir اعلام خواهد شد.

2- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.