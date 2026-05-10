پخش زنده
امروز: -
پیامرسان سروشپلاس با هدف گسترش خدمات خود به کاربران بینالمللی، محدودیتهای دسترسی برای ایرانیان خارج از کشور را رفع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دسترسی کاربران خارج از ایران به پیامرسان «سروشپلاس» تسهیل شد. بر اساس آخرین بهروزرسانیها، محدودیتهای پیشین برای ثبتنام و استفاده از این سکو در خارج از مرزهای کشور برداشته شده است.
طبق اعلام تیم فنی این پیامرسان، کاربران خارج از ایران میتوانند برای دریافت کد فعالسازی از بستر تلگرام استفاده کنند و به راحتی وارد حساب کاربری خود شوند. همچنین تمامی نسخههای اندروید، آیفون (iOS) و نسخه وب سروشپلاس از طریق لینکهای مستقیم در دسترس قرار گرفته است تا تجربه کاربری یکسانی برای مخاطبان جهانی فراهم شود.
گفتنی است پیش از این نیز پیامرسان ایتا از ارائه خدمات باکیفیت و کممصرف برای ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داده بود. به نظر میرسد پیامرسانهای بومی در حال رقابت برای جذب مخاطبان بینالمللی و تقویت زیرساختهای ارتباطی خود در ابعاد جهانی هستند.