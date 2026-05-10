وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: جنگ رمضان با وجود خسارتهای سنگین، فرصتهای بینظیری برای بازتولید قدرت ملی، انسجام اجتماعی و تغییر نگاه جهانی به ایران ایجاد کرد؛ پدیدهای که «انقلاب معرفتی» در جامعه ایران را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری در همایش فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با توصیف جنگ رمضان بهعنوان یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخ معاصر ایران ، گفت : سال ۱۴۰۴ سال سنجش مقاومت نظام، جامعه و توان پشتیبانی دولت بود و در سبد تحولات سالیان گذشته جمهوری اسلامی، سالی استثنایی و متفاوت محسوب میشود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شرایط اجتماعی پیش از جنگ رمضان افزود :جامعه ایران پیش از این جنگ، زخم عمیقی را تجربه کرده بود و تحلیل غالب این بود که ترمیم این شکاف به زمان طولانی نیاز دارد، اما در جریان جنگ رمضان اتفاقی متفاوت رخ داد و جامعه ایران دستخوش یک «انقلاب معرفتی» شد.
صالحیامیری با اشاره به حضور گسترده و خودجوش مردم در آیینهای تشییع شهدای جنگ گفت: حرکت مردم به سمت دانشگاه تهران و تداوم حضور اجتماعی آنان، تجلی یک اراده اجتماعی و ملی برای دفاع از هویت و انسجام کشور بود.
وی تاکید کرد: سه عنصر «مقاومت در میدان»، «حمایت مردم در خیابان» و «پشتیبانی دولت» موجب شد نگاه جهانی به قدرت ملی ایران تغییر کند و تحلیلهای پیشین درباره جامعه ایران فرو بریزد.
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی افزود : دشمن تصور میکرد کشور پس از شوکهای امنیتی و شهادت فرماندهان عالیرتبه دچار آشوب و فروپاشی داخلی خواهد شد، اما جامعه ایران در مسیری معکوس حرکت کرد و به سمت همبستگی و انسجام بیشتر رفت.
صالحیامیری با اشاره به پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ گفت : جنگ رمضان معادلات امنیتی منطقه، خلیجفارس و خاورمیانه را دگرگون کرد و موضوع تنگه هرمز بار دیگر جایگاه قدرت راهبردی ایران را در اقتصاد جهانی به نمایش گذاشت.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی در دوران پساجنگ افزود : مهمترین دغدغه امروز، جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی است و این مسئله تنها از مسیر کارآمدی نظام حکمرانی محقق میشود.
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت : کارآمدی یعنی پاسخگویی به مطالبات مردم، تامین رفاه، امنیت، مسکن، آموزش، حملونقل، انرژی و نیازهای اساسی جامعه؛ چراکه ذائقه امروز جامعه ایران، ذائقه پیروزی و امید است.
صالحیامیری با قدردانی از مدیران و کارکنان وزارت میراثفرهنگی در سراسر کشور افزود : همه ظرفیت وزارتخانه در کنار مردم قرار گرفت و عملکرد خانواده بزرگ میراثفرهنگی در روزهای جنگ، افتخارآمیز و قابل تقدیر بود.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای وزارتخانه در حوزه منابع انسانی گفت: سیاست قطعی وزارت میراثفرهنگی، تحقق عدالت در توزیع منابع، حقوق و مزایا در سراسر کشور است و کارکنان باید عدالت را در عمل مشاهده کنند.
صالحیامیری همچنین با اشاره به خسارتهای جنگ به میراثفرهنگی کشور افزود :در حوزه میراثفرهنگی، ۱۴۹ اثر تاریخی در ۲۰ استان آسیب دیدند و پویشهای داخلی و بینالمللی متعددی برای حمایت از میراث تاریخی ایران شکل گرفته است.
وی گفت : دنیا امروز به این جمعبندی رسیده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرهنگ و تمدن ایران تعرض کردهاند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از برنامهریزی گسترده برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داد و افزود : صنعت گردشگری ایران باید آماده جهش در دوران پساجنگ باشد و برنامهریزی برای توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت هتلها و ایرلاینها، تولید محتوا و تبلیغات بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
صالحیامیری گفت : دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط، بستههای حمایتی متعددی را برای فعالان گردشگری در نظر گرفتهاند که به زودی اعلام میشود.
همایش فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی، امروز در آمفیتئاتر وزارتخانه برگزار شد.