متخلفان تعزیراتی در کاشان ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جلسه تنظیم بازار کاشان از تشکیل ۲۴۵ پرونده در حوزه تعزیرات از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت: برای متخلفان ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.
مجتبی راعی افزود: برای این پروندهها در مجموع ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه در نظر گرفته شده و ۵۲ پرونده نیز همچنان در دست رسیدگی قرار دارد.
وی همچنین به عملکرد اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷۳۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و ۱۱۳ مورد شکایت حضوری و ۲۵۷ مورد شکایت تلفنی ثبت شده است.
راعی ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز ۶ هزار و ۲۸۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز ۲۳۳ مورد بازرسی انجام داده که منجر به ۷۲ مورد تشکیل پرونده شده است.