به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جلسه تنظیم بازار کاشان از تشکیل ۲۴۵ پرونده در حوزه تعزیرات از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت: برای متخلفان ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.

مجتبی راعی افزود: برای این پرونده‌ها در مجموع ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه در نظر گرفته شده و ۵۲ پرونده نیز همچنان در دست رسیدگی قرار دارد.

وی همچنین به عملکرد اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷۳۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شده و ۱۱۳ مورد شکایت حضوری و ۲۵۷ مورد شکایت تلفنی ثبت شده است.

راعی ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز ۶ هزار و ۲۸۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز ۲۳۳ مورد بازرسی انجام داده که منجر به ۷۲ مورد تشکیل پرونده شده است.