مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار، در فصل زمستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" ۷۳۲.۹ می‌باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۴.۱ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۶۳.۷ درصد مواجه بوده است.

شاخص قیمت کل

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۴.۱ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸۵.۱ درصد)، ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۲۶.۰ درصد مربوط به گروه "سایر محصولات حیوانی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۷.۰ درصد مربوط به گروه "سبزیجات و حبوبات" می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۹.۷ درصد)، ۴.۰ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه " باغداری " با ۸۷.۵ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه "پرورش بز و بزغاله سنتی " با ۳۰.۵ درصد می‌باشد.