اجرای طرح پیاده راه در هسته مرکزی شهر اراک گامی موثر در راستای توسعه شهری و بهبود حال مردم است.
شهردار اراک در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: این طرح برگرفته از برنامه پنج ساله دوم ۱۴۲۰ و مطالعات کارشناسی است و پس از ۲۰ جلسه بررسی در شورا به تصویب رسیده است.
او ادامه داد: برداشتن پلهای عابر پیاده و پل خیبر که در گذشته ضروری به نظر میرسید، امروز به دلیل تغییر نیاز شهر و مردم، اقدامی منطقی و در جهت آزادسازی هویت تاریخی شهر است.
شهردار اراک گفت: بازار تاریخی اراک، حمام چهارفصل، مسجد و سایر بناهای شاخص پیش از این در پشت این سازههای فلزی گروگان گرفته شده بودند.
محمودی با اشاره به نگرانی کسبه محدوده اجرای طرح پیادهراه هسته مرکزی شهرگفت: از مجموع ۳۶ هزار واحد صنفی شهر، تنها حدود هزار و ۷۰۰ واحد در محدوده پیادهراه قرار دارند و پیشبینی ما افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی برای این کسبه است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساختهای طرح و پارکینگها اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای کامل پیادهراه، ظرفیت پارکینگهای اطراف تامین شده است و به عنوان نمونه، پارکینگ میدان شورا با ظرفیت چهار هزار و ۵۰۰ خودرو در اختیار است، اما معمولا نیمی از آن بیشتر پر نمیشود و مابقی تبدیل به توقفگاه خودروهای دپو شده به مدت ماهها یا سالها شده است و حتی خودروهایی با پلاک شهرهای دیگر به صورت صفر کیلومتر در آنجا پارک شدهاند.
شهردار اراک گفت: تجهیزات انتقال برق، مخابرات و تیرهای برق به حداقل ممکن کاهش یا حذف میشود و به جای آنها المانهای شهری متناسب با نیازهای روانی، ارتباطی و بصری روز نصب خواهد شد.
محمودی با اشاره به خطر پذیری بالای مدیریت شهری در اجرای طرح گفت: نباید پیادهراه اراک را با سایر شهرها مقایسه کرد؛ چرا که دسترسیها، کالبد شهر و شرایط آن مختص به خود اراک است.
شهردار اراک گفت: اجرای طرح پیادهراه خالی از عیب و ایراد نخواهد بود، اما رفع این نواقص در نگاه همگان ممکن است، نه فقط با نگاه مدیریتی و انتظار است تا با انتقال نظرات و تجزیه و تحلیل آنها، ما را در انجام یک کار ماندگار و زیبا برای خانوادههای اراکی همراهی کنید.
محمودی از همه شهروندان و به ویژه فعالان عرصه رسانه خواست تا نظرات مردم را منعکس کنند و در تحلیل و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع نواقص احتمالی اجرای طرح، مدیریت شهری را یاری دهند.
در این جلسه برخی از اصحاب رسانه سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را درباره اجرای این طرح بیان کردند.