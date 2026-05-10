به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی از تداوم نشست‌های تخصصی با مراکز غیردولتی، آموزشی و توانبخشی و تشکل‌های مردمی خبر داد و گفت: امروز در دو نشست جداگانه، مسائل و مطالبات مراکز توانبخشی و مجموعه‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات به جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نشست نخست با حضور اعضای انجمن مراکز آموزش و توانبخشی به ریاست دکتر مهرنیا، موضوعات مربوط به وضعیت مراکز توانبخشی، تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات مورد بحث قرار گرفت. در نشست دوم نیز با هیئت امنا و مدیریت مجموعه کهریزک استان‌های البرز و تهران با حضور دکتر قبادی‌دانا و سایر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این مجموعه درباره مسائل و نیاز‌های مراکز نگهداری و توانبخشی گفت‌و‌گو شد.

حسینی گفت: اعضای انجمن مراکز آموزش و توانبخشی از تلاش‌های سازمان بهزیستی برای افزایش تعرفه‌ها، توجه به قیمت تمام‌شده خدمات و پیگیری برای کاهش فاصله میان تعرفه‌ها و هزینه‌های واقعی قدردانی کردند، اما در عین حال با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، اقلام مصرفی و هزینه‌های جاری خواستار حمایت بیشتر از این مراکز شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مجموعه کهریزک نیز با توجه به تجربه گسترده خود در ارائه خدمات تخصصی، آمادگی خود را برای توسعه خدمات به‌ویژه در حوزه اختلال طیف اوتیسم و راه‌اندازی مراکز اقامت موقت برای کودکان زیر ۱۴ سال اعلام کرد.

تأکید بر تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مراکز توانبخشی

حسینی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست‌ها گفت: یکی از موضوعات مهم مورد تأکید، تشکیل انجمن‌های اولیا و مربیان در مراکز توانبخشی بود. این انجمن‌ها سه کارکرد اصلی خواهند داشت، نخست توانمندسازی مدیران و مربیان، دوم افزایش مشارکت خانواده‌ها و سوم تقویت نظارت مردمی بر عملکرد مراکز.

پیگیری حمایت‌های غیر یارانه‌ای از مراکز

وی افزود: اگرچه تلاش برای افزایش تعرفه‌ها تا رسیدن به قیمت تمام‌شده یا نزدیک شدن به آن همچنان ادامه دارد، اما در کنار آن باید از ظرفیت‌های حمایتی غیر یارانه‌ای نیز استفاده شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح این حمایت‌ها گفت: تخصیص کالابرگ، بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، استفاده از تسهیلات بانکی به‌ویژه از طریق بانک رفاه کارگران و همچنین بهره‌گیری از امکانات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چارچوب تفاهم‌نامه موجود از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار مالی بر مراکز توانبخشی کمک کند.

حسینی در پایان افزود: مقرر شد انجمن مراکز آموزش و توانبخشی نمایندگان خود را برای حضور در کارگروه‌های تخصصی معرفی کند تا در فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با مراکز توانبخشی از دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان این حوزه به صورت نظام‌مند استفاده شود و تعامل مؤثرتری میان انجمن‌ها و ساختار تصمیم‌گیری سازمان شکل گیرد.