پخش زنده
امروز: -
سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبتنام و انتخاب رشته کاردانی ویژۀ دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضيان پذیرش در مقطع كارداني ويژۀ دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي در سال 1405 ميرساند كه «سامانۀ ثبتنام و انتخاب رشته» به صورت اينترنتي از امروز فعال شد و تا شنبه 26 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. بر اين اساس ضرورت دارد كه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقيق«دفترچۀ راهنماي ثبتنام و انتخاب رشته» و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبتنام، به تارنماي این سازمان به نشاني: sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند. با توجه به اينكه ثبتنام و انتخاب رشته همزمان در يك مرحله انجام ميشود، متقاضيان باید با توجه به رشتهمحلهاي اعلام شده در «دفترچۀ راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» نسبت به انتخاب و درج رشتهمحلهاي مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
دفترچۀ راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبتنام از روز يکشنبه 1405/02/20در تارنماي اینسازمان در دسترس خواهد بود.
شرايط ثبتنام:
علاقهمندان به تحصيل در مقطع كارداني ويژۀ دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي باید ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه، در صورتي كه شرايط مذكور را دارند، به عنوان متقاضی اين دوره منحصراً در يك رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصيلي و کد رايانهاي ديپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچۀ راهنماي ثبتنام و انتخاب رشته) ثبتنام کنند. لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کل ديپلم) صورت خواهد پذيرفت.
همۀ متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشتۀ امتحاني آنان با آزمون يا بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) باشد، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچۀ راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبتنام و انتخاب رشته کنند. در صورت عدم ثبتنام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكانپذير نخواهد بود.
برای ثبتنام در این آزمون لازم است اقدامهای زیر انجام شود:
1- دریافت دفترچۀ راهنماي ثبتنام و انتخابرشته از تارنماي سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه آن.
2- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبتنام.
3- خريد کارت اعتباري ثبت نام به وسيله كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به تارنماي سازمان و پرداخت مبلغ 4/000/000 (چهار میلیون ریال) به عنوان وجه ثبتنام شركت در آزمون.
تبصره 1: متقاضیان علاقهمند به گزينش در رشتههاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي - غيرانتفاعي، لازم است پس از اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، علاوهبر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 1/100/000(یک میلیون صد هزار ریال) ديگر نيز براي دورههاي مذكور به صورت اینترنتی اقدام کنند.
تبصره 2: با توجه به اينكه مقرر شده است، در مراحل مختلف فرايند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام كوتاه به متقاضیان ارائه شود، مبلغ 200/000 (دویست هزار ريال) به عنوان هزينۀ استفاده از خدمات پيام كوتاه دريافت ميشود.
4- ثبتنام از طریق تارنماي سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر .
دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبتنام اينترنتي:
به متقاضیان توصيه ميشود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچۀ راهنماي ثبتنام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيشنويس تقاضانامۀ مندرج در دفترچۀ مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيشنويس، با مراجعه به تارنمای این سازمان، اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامۀ نرمافزاري ثبتنام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوۀ تكميل فرم در برنامۀ نرمافزاري ثبتنام اينترنتي موجود است و متقاضیان براي كسب اطلاع بيشتر ميتوانند به اين راهنما مراجعه نمايند.
تبصره 1: دانش آموزان سال آخر که موفق به دريافت مدرك ديپلم نشدهاند، در اين مرحله، درج معدل براي آنها الزامي نيست. اين گروه از متقاضیان در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون (برای رشتههای با آزمون) با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان، نسبت به درج و يا ويرايش معدل ديپلم اقدام نمايند. عواقب ناشي از عدم درج معدل به عهدۀ شخص متقاضی خواهد بود.
تبصره 2: دانشآموزان و يا فارغالتحصيلان شاخۀ تحصيلي نظري نیز مجاز به ثبتنام در اين آزمون هستند. اين متقاضیان ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچۀ راهنماي ثبتنام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي كارداني ناپيوسته هستند و معدل کل ديپلم آنها در مقايسه با متقاضیان شاخۀ تحصيلي فني و حرفهاي و كاردانش در رشتههايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت ميگيرد، تراز خواهد شد. نحوۀ تراز معدل کل ديپلم و عنوان رشتههاي كارداني ناپيوسته در دفترچۀ راهنما درج شده است.
ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبتنامی و انتخاب رشته دقت نمايند، چرا که در صورت مشاهدۀ هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامۀ ثبتنام با مدارك متقاضی، در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره 3: چنانچه متقاضي در مرحلۀ ثبتنام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون:
زمان برگزاری آزمون «برای رشتههای پذیرش با آزمون» بعد از فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
زمان انتخاب كدرشتهمحلهاي انتخابي:
بر اساس برنامۀ زماني، همزمان با ثبتنام براي شركت در آزمون، متقاضیان مجموعههاي ثبتنامي پذيرش با آزمون و پذيرش با سوابق تحصیلی(بدون آزمون) لازم است كه با مراجعه به تارنماي این سازمان و مطالعۀ شرايط و ضوابط هر يك از كدرشتههاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي خود اقدام نمايند.
توصيههاي مهم:
1- مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
2- در انتخاب كد مجموعۀ ثبتنامي و همچنين شهرستان محل حوزۀ امتحاني (برايرشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را بعمل آورید، چرا که پس از دريافت كد پيگيري و پایان مهلتثبتنام، برای اصلاح موارد فوق با مشکل مواجه خواهید شد.
3- پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايید.
4- هرگونه تغيير در شرايط و ضوابط ثبتنام اين آزمون، به صورت اطلاعيۀ رسمي از طريق درگاه اطلاعرساني اين سازمان و در صورت لزوم از طريق رسانههاي رسمی اعلام خواهد شد.
5- متقاضيان گرامی، با توجه به اینکه برخی از افراد و مؤسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن سایتهای مشابه با آدرس اینترنتی این سازمان نموده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضيان، اقدام به کلاهبرداری مینمایند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامۀ اعلام نتایج آزمونها، منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند و از در اختیار قراردادن شناسه کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری نمایید. در ضمن ساختن کارنامۀ جعلی و استفاده از آن جرم بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.