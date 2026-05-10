معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شهروندان تهرانی‌ها می‌توانند برای رسیدگی به تخلفات و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناطق ۱۶، ۲۰ و ۲۱ مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به عادی بودن شرایط فعلی و نیاز شهروندان در خصوص استفاده از خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ، مناطق ۱۶ (رسیدگی به جرائم تخلفات و ستاد ترخیص)، منطقه ۲۰ (رسیدگی به جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی و ستاد ترخیص) و منطقه ۲۱ (گواهینامه‌های توقیفی در سیستم) از ساعت ۷ الی ۱۴ هر روز به شهروندان تهرانی ارائه خدمات خواهد داد.

وی افزود: خدمات حضوری در روز‌های پنجشنبه از ۷ صبح الی ۱۲ ارائه خواهد شد.

کشیر گفت: این خدمات اعم از رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی، ترخیص وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ و گواهینامه‌های توقیف شده در سیستم است، ضمن اینکه همکاران ما در محل‌های اعلام شده قبلی (بلوار شهدای بهشت زهرا) نیز کماکان مشغول ارائه خدمات هستند و در منطقه ۱۱ ارائه خدمات به صورت غیر حضوری خواهد بود.