روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: خودرو‌های دارای برگه مجوز خروج خودرو طرح اضطراری تا ۱۰ خرداد مهلت بازگشت به کیش را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اعتبار برگه‌های خروج تمامی خودرو‌های مشمول خروج خودرو طرح اضطراری، ۲۵ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

آخرین مهلت بازگشت خورو‌های پلاک کیش مشمول این طرح، ۱۰ خرداد است و بازگشت با تاخیر نسبت به تاریخ تعیین شده، مشمول جریمه نقدی روزانه به مبلغ حداقل ۱۰ میلیون ریال خواهد بود.

تمکین نکردن به جدول زمان‌بندی بازگشت، موجب اعمال مقررات انضباطی و اقدامات قانونی علیه مالکان خودرو‌ها می‌شود.

هرگونه دستکاری در ارکان اصلی خودرو شامل موتور، بدنه و شماره‌های شناسایی، بر اساس قوانین کشور از مصادیق قاچاق کالا محسوب و موجب پیگرد قضایی قطعی است.

با توجه به پیش‌بینی‌های جوی و احتمال وقوع پدیده دریابست، مالکان خودرو‌ها در روز‌های باقی‌مانده، نسبت به برنامه‌ریزی برای بازگشت اقدام کنند تا از بروز اختلال در تردد شناور‌ها و انقضای مهلت مجوزخروج خودرو جلوگیری شود.

مسئولیت وقوع هرگونه سرقت، حادثه یا خسارت احتمالی به خودرو در مدت خروج از کیش، بر عهده مالک خودرو است و وقوع این موارد، رافع تعهدات قانونی مالک در قبال بازگشت به‌موقع نخواهد بود.