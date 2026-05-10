پخش زنده
امروز: -
امسال سطح زیر کشت پیاز در چهارمحال و بختیاری به ۶۰۰ هکتار رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت جهادکشاورزی استان گفت:۹۰ درصد پیاز کشت شده خوراکی و۱۰ درصد پیاز بذری است.
عسگر قنبری با اشاره به اینکه کشت این محصول نشایی است، گفت: میانگین برداشت این محصول در هکتار ۶۰ تا ۶۵ تن است و پیش بینی میشود ۴۵ هزار تن پیاز از این سطح برداشت شود.
قنبری افزود: کشت پیاز در استان تا ۱۰ روز آینده ادامه دارد و تا سه ماه آینده برداشت میشود.