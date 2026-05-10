فرماندار چابهار در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: صدای مهیبی که ساعاتی قبل، در چابهار شنیده شده مربوط به خنثی سازی یک بمب عمل نکرده در محدوده انبارهای دی گمرک این بندر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا بیان کرد: صدای انفجارهای احتمالی که طی ساعات آینده، بهویژه در محدوده اطراف سازمان منطقه آزاد، شنیده خواهد شد ناشی از اجرای عملیات کنترلشده و برنامهریزیشده خنثیسازی مهمات عملنکرده توسط مراجع ذیصلاح بوده است، و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
از عموم شهروندان گرامی درخواست میشود، ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.