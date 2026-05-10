اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهار نظر‌های فراتر از صلاحیت سازمانی رافائل گروسی نوشت: مدیرکل آژانس انرژی اتمی، دست از سیاسی کاری بردارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهار نظر‌های فراتر از صلاحیت سازمانی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به تحولات منطقه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی‌آزمایی است، نه ارسال پیام‌های سیاسی در مورد تنگه هرمز، موشک‌های ایران یا نحوه رفتار تهران.

وقتی بی‌طرفی حرفه‌ای قربانی رفتار‌های سیاسی یا جاه‌طلبی‌های شخصی بشود، اعتبار نهاد‌ها دچار فرسایش می‌شود و بعد از چندی اثربخشی آنها نیز مخدوش می‌گردد.