رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشستی بین‌المللی با اشاره به تحولات نظم جهانی تأکید کرد: در جهان معاصر، توانایی تولید و مدیریت روایت‌ها به عنوان شاخص اصلی قدرت، جایگزین مؤلفه‌های سنتی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بین‌المللی مجازی با عنوان «تبیین و بازخوانی اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در عصر تحولات جهانی» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بانکوک برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از کشور‌های مالزی، هند، تایلند و ایران و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و علی مطهری همراه بود. هدف این نشست، بررسی جایگاه فکری و تمدنی شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و تبیین ظرفیت اندیشه‌های وی در مواجهه با تحولات فکری و اجتماعی جهان معاصر بود.

در ابتدای نشست، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های این متفکر برجسته اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این نشست، آثار ایشان را بخشی مهم از میراث فکری جهان اسلام دانستند که همچنان در پاسخگویی به مسائل هویتی و فکری نسل جدید نقش‌آفرین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور با اشاره به آیه شریفه «ٱلَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَیَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا یَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَکَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِیبࣰا» از برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و این آیه را ناظر بر مسئولیت الهی در تبیین و رساندن پیام حق دانست.

وی شهید مطهری را اندیشمندی ژرف‌نگر، آینده‌نگر و زمان‌شناس توصیف کرد که با تلفیق عقلانیت فلسفی و ایمان دینی، نقش مهمی در احیای تفکر اسلامی در دوران معاصر ایفا کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شهادت استاد مطهری، این رویداد را نشانه عمق اثرگذاری فکری و اجتماعی وی دانست و افزود: اندیشه‌های ایشان پس از گذشت نزدیک به پنج دهه همچنان زنده، روشنگر و پاسخگو به مسائل جهان معاصر است.

حجت الاسلام والسملمین ایمانی پور با تأکید بر آینده‌نگری شهید مطهری گفت: این متفکر برجسته، چالش‌های جهان اسلام و نقشه‌های قدرت‌های سلطه‌گر را با بصیرتی کم‌نظیر تحلیل می‌کرد و نسبت به تحولات آینده آگاهی عمیق داشت.

* جهان امروز و جنگ روایت‌ها

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی جهان، اظهار کرد: جهان امروز با بحران‌های اخلاقی، ناکارآمدی نظام‌های جهانی، خشونت‌های نظامی و تقابل‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است و در واقع درگیر نوعی «نبرد تمدنی» است.

حجت الاسلام والسملمین ایمانی پور تأکید کرد: امروز جنگ اصلی، جنگ شناختی و ادراکی است؛ جنگی که در آن رسانه‌ها و شبکه‌های جهانی به شکل گسترده در شکل دهی افکار عمومی نقش دارند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها جوامعی موفق خواهند بود که از قدرت تحلیل، فهم عمیق و توانمندی فکری برخوردار باشند.

* نقش شهید مطهری در مواجهه با بحران معنا

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اندیشه شهید مطهری را یک «زیرساخت فکری برای تربیت انسان تحلیل‌گر» دانست و گفت: هدف اصلی ایشان تربیت نسلی بود که در برابر امواج فکری و رسانه‌ای دچار انفعال نشود.

حجت الاسلام والمسلمین ایمانی پور افزود: در شرایط امروز که جنگ روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها به ابزار اصلی قدرت تبدیل شده، بصیرت و فهم عمیق، مهم‌ترین ابزار مقابله با این وضعیت است.

* تحولات نظم جهانی و اهمیت قدرت روایت

وی با اشاره به تغییرات در نظم بین‌المللی گفت: جهان در حال گذار به نظم جدیدی است که در آن قدرت صرفاً نظامی یا اقتصادی تعیین‌کننده نیست، بلکه توان «روایت‌سازی» و «تولید معنا» اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور تأکید کرد: اندیشه‌های شهید مطهری می‌تواند مبنایی مهم برای ارائه روایت عقلانی از اسلام و پاسخ به نیاز‌های فکری جهان معاصر باشد.

در پایان این نشست، تصریح شد: بازخوانی اندیشه‌های شهید مطهری صرفاً یک فعالیت علمی یا فرهنگی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی برای مواجهه با بحران‌های معنا، هویت و حقیقت در جهان امروز است.