روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۲۵ اردیبهشت مجوز برگههای طرح خروج اضطراری خوروهای پلاک کیش به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اعتبار برگههای خروج خودروهای مشمول طرح خروج اضطراری، ۲۵ اردیبهشت به پایان میرسد.
آخرین مهلت بازگشت خودروها به کیش، ۱۰ خرداد تعیین شده و بازگشت با تاخیر نسبت به تاریخ تعیین شده، مشمول جریمه نقدی روزانه به مبلغ حداقل ۱۰ میلیون ریال خواهد بود.
تمکین نکردن به جدول زمانبندی، موجب اعمال مقررات انضباطی و اقدامات قانونی علیه مالکان خودروها میشود.
هرگونه دستکاری در ارکان اصلی خودرو، شامل: موتور، بدنه و شمارههای شناسایی، براساس قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا محسوب میشود و موجب پیگرد قضایی قطعی است.
با توجه به پیشبینیهای جوی و احتمال وقوع پدیده دریابست در روزهای باقیمانده، مالکان برنامهریزی برای بازگشت ضروری است تا از بروز اختلال در تردد شناورها و انقضای مهلت مجوز خروج خودروها جلوگیری شود.