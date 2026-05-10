رئیس گروه پیش‌بینی اداره‌ کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته خبر داد و گفت:افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار باران و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان و منطقه ارسباران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد امیدفر درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد:بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری عبور متناوب امواج تراز میانی جو موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نواحی رگبار باران و رعد و برق خواهد شد. در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود:تمرکز ناپایداری‌های جوی در این مدت عمدتاً در نیمه شمالی استان، به‌ویژه منطقه ارسباران خواهد بود و در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه گستره این ناپایداری‌ها کل استان را دربرمی‌گیرد.

امیدفر گفت:با توجه به شرایط فصلی و محلی، طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال تشدید ناپایداری‌ها دور از انتظار نیست بنابراین آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب و اختلال موقت در تردد‌های شهری و جاده‌ای محتمل خواهد بود. همچنین در نیمه جنوبی استان احتمال نفوذ یا خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.