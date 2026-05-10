به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره‌ها جمعی از اساتید حوزه تدبر در قرآن کریم به آموزش و بررسی سوره‌های مختلف قرآن و نیز فراز‌هایی از صحیفه سجادیه می‌پردازند.

این طرح با هدف گسترش فرهنگ تدبر در آیات الهی و تعمیق فهم معارف قرآنی، از ۲۶ اردیبهشت‌ماه در قالب کلاس‌های مجازی و برای بانوان برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه، دوره‌های جدید شامل تدبر در سوره‌های مبارکه نساء، اعراف (در دو کلاس مجزا)، مؤمنون و بقره و همچنین شرح دعای چهاردهم و بیست‌وسوم صحیفه سجادیه است.

تدبر در سوره مبارکه نساء با تدریس خانم عرفانیان، روز‌های پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۹ صبح برگزار می‌شود.

تدبر در سوره اعراف (بخش دوم) با تدریس خانم طوسی، روز‌های شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ و کلاس دیگری از همین سوره با تدریس خانم باقرزاده، روز‌های سه‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ تشکیل خواهد شد.

همچنین تدبر در سوره مبارکه مؤمنون با تدریس خانم شمقدری، روز‌های پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ و تدبر در سوره مبارکه بقره با تدریس خانم خازن، روز‌های چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ برگزار می‌شود. شرح دعای چهاردهم و بیست‌وسوم صحیفه سجادیه نیز با تدریس خانم اصدقی، روز‌های یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

هزینه شرکت در هر جلسه ۱۵ هزار تومان تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام عدد «۱۱۴» را به شناسه tadabborqouranvasire در ایتا ارسال کنند.

دوره‌های جدید این طرح از شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز و در بستر‌های مجازی مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره برگزار خواهد شد.