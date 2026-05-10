آیت‌الله نوری همدانی با محکوم کردن حملات اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی به لبنان، از همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان خواستند از حزب الله لبنان پشتیبانی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت‌الله نوری همدانی با محکوم کردن حملات اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی به لبنان، تاکید کردند: لازم است همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان خصوصاً حزب‌الله عزیز اعلام کنند.

متن پیام ایشان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حملات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان که تجلی خوی غیر انسانی این رژیم سفاک و کودک‌کش است موجب تأسف و تأثر عمیق است.

این جنایت با پشتیبانی مستقیم دولت تروریستی آمریکا و سکوت بعضی از کشور‌های عربی و اسلامی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشر صورت می‌گیرد.

لازم است همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و این حملات را محکوم کنند و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان خصوصاً حزب‌الله عزیز که در راه دفاع از کشور و مردم لبنان با استقامت و شجاعت مشغول است اعلام نمایند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی