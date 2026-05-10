پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: مدیریت ورزش با وزارت ورزش و جوانان است و مهدی تاج و فدراسیون فوتبال کاملاً هماهنگ هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزار هستم که بعد از حملات وحشیانه و جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان اولین انتخابات خود را بعد از یک تعطیلی دو ماه برگزار کردیم. سلامتی اعضای مجمع برای ما بسیار حائز اهمیت بود و وزیر دستور داده بود که مجامع این فدراسیونها به زمان دیگری موکول شود.
وی تصریح کرد: انتخابات یک ماه به تعویق افتاد، اما به حول و قوه الهی امروز مجمع فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در نهایت صحت و سلامت برگزار شد. اعضای محترم مجمع با نظر خودشان رای دادند و در نهایت زارعی برای چهار سال آتی نیز انتخاب شد. فردا نیز انتخابات فدراسیون تکواندو را خواهیم داشت و بعد انتخابات فدراسیون شنا را خواهیم داشت.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: در نهایت انتخابات فدراسیون کبدی جزو انتخابات فدراسیونهایی است که به خاطر جنگ تحمیلی به تعویق انداخته بودیم. قرار است سایر انتخابات فدراسیونها که فرآیند ثبتنام شروع شده است، طبق همان فرآیند در نهایت طی ۸۵ روز برگزار شود. دستور وزیر این است که فدراسیونها بلاتکلیف نباشند و برنامهریزی خواهیم داشت تا سایر انتخابات نیز برگزار شود. وزارت ورزش به آراء مجمع احترام میگذارد و تکلیف روسای فدراسیونها را اعضای مجمع تعیین میکند. وزارت ورزش نیز هیچ ورودی نداشته و نخواهد داشت.
وی در واکنش به ۱۰ شرط فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی که از سوی مهدی تاج مطرح شده است، عنوان کرد: قرار است در حضور تاج و وزیر ورزش جلسهای را برگزار کنیم و این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
معاون وزیر ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت ورزشکاران دوومیدانی در کره جنوبی گفت: جلسهای با رئیس فدراسیون دوومیدانی برگزار کردیم. این دو نفر در حال پیگیری تمرینات خود در کره جنوبی هستند و تبرئه شدند. ظاهراً یک جلسه از دادگاه باقی مانده که امروز یا فردا برگزار میشود و این بچهها به کشور برمیگردند.
اسبقیان در خصوص مباحث مربوط به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مسیر حضور در جامجهانی تصریح کرد: مدیریت ورزش کشور با وزارت ورزش است و مهدی تاج و فدراسیون فوتبال کاملاً با وزارت ورزش هماهنگ هستند و تعامل دارند. در این خصوص، ستاد بازیها با دستور عارف معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و جلسات متعددی با ارگانهای ذیربط برگزار شده است. این تصمیمی است که باید با هماهنگی تمام مبادی ذیربط اتخاذ شود. ورزش کشور و ورزشکاران ما نباید منزوی شوند. ما باید در تمام برنامهها حضور داشته باشیم؛ همانطور که در شرایط جنگی و بمباران نیز حضور پیدا کردیم. در خصوص حوزه فوتبال و شرکت در جام جهانی، قطعا تصمیمات لازم در موعد مقرر اتخاذ خواهد شد. در حال حاضر تیم ملی با قدرت تمرین میکند و مورد حمایت جدی دولت و شخص پزشکیان، مجموعه دولت و نیروهای مسلح عزیز است تا انشاءالله حضور پرقدرتی داشته باشد. تصمیم نهایی در موعد مقرر و با هماهنگی مبادی ذیربط اعلام میشود.
اسبقیان در پاسخ اینکه اگر به مهدی تاج، رئیس فدراسیون و سایر اعضای تیم ویزا صادر نشود، تیم ملی به جامجهانی اعزام خواهد شد، گفت: این تصمیمی است که با هماهنگی همه مبادی ذیربط و دستگاههایی که با آنها جلسه داریم، گرفته خواهد شد.
وی در مورد انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و احتمال سرپرستی دوباره وجیهه نقوی گفت: خیر، با هماهنگی با فدراسیون جهانی روز سهشنبه یک مجمع فوقالعاده بر اساس اساسنامه تشکیل خواهد شد و آنجا تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
معاون قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در مورد موضع تاج در کانادا گفت: تاج مواضع خوبی داشت و یک نیروی ارزشی و ولایی است. او تا به امروز مواضع خوبی داشته است و یکی از مدیرانی است که تعامل خوبی با وزارت ورزش دارد.
اسبقیان در مورد اینکه فدراسیون در مورد انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم امید با وزارت ورزش تماسی داشته است، گفت: این جزو اختیارات تاج است و وزارت ورزش در مورد این انتصابات دخالتی ندارد. آنجا دیگر هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون راساً تصمیم میگیرند و در این مورد نیز تصمیم گرفتند.
معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که مهمترین انتظارات از فدراسیون کوهنوردی چیست؟ گفت: اولین انتظار ما بر موضوع رفتارهای فرهنگی مناسب بویژه در این ایام تمرکز دارد؛ چرا که شاهد برخی بداخلاقیها از سوی رسانههای معاند بودیم. جامعه ورزشی ما باید در خط مقدم اتحاد و انسجام ملی باشد و این یکی از بحثهایی است که وزارت ورزش آن را دنبال میکند. همچنین بحث انضباط مالی و اجتماعی مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان است، در ادامه هم بحث توسعه ورزش همگانی و توسعه ورزش قهرمانی با یک رویکرد علمی و فرهنگی در اولویت قرار دارد. همینطور موضوع بهرهمندی از هوش مصنوعی نیز در دستور کار همه فدراسیونها قرار گرفته و تأکید وزیر ورزش بر این است که بحث تکنولوژی هوش مصنوعی در فدراسیونها به صورت عملیاتی و کاربردی اجرایی شود. طی دستور وزیر، مکاتبهای با فدراسیونها انجام دادهایم و عملکرد کلیه فدراسیونها را در بخش بهکارگیری هوش مصنوعی در تمرینات علمی و حوزههای مختلف خواستار شدهایم. امیدواریم موفقیتهایی که در دوره گذشته اتفاق افتاد؛ به طوری که رهبر شهید و مجاهد ما گفتند که موفقیتهای ورزش کشور در یک سال اخیر بیسابقه بوده، آن موفقیتها و پیروزیها استمرار داشته باشد. در سال جدید نیز شاهد بودیم که کشتی فرنگی و وزنهبرداران ما خوش درخشیدند و هم کاروان بازیهای آسیایی ساحلی نیز درخشش داشتند. امیدواریم این روند تا مسابقات ناگویا ادامه یابد. برای حضور موفقیتآمیز در ناگویا، برنامهریزی منظم و جلسات تخصصی با حضور وزیر در حال پیگیری است؛ کما اینکه در دو هفته گذشته جلسات تخصصی با کمیته ملی پارالمپیک و کمیته ملی المپیک داشتهایم.