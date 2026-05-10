به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست هم اندیشی با انجمن‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های تخصصی حامی بیماران خاص، صعب العلاج و نادر گفت: در سال ۱۴۰۵ بودجه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج به ۱۵ همت رسیده که بیش از ۱۳۰ گروه بیماری زیر پوشش این صندوق است و برای عمده بیماری‌های پرتکرار در این صندوق، بسته‌های خدمتی تعریف شده دارند.

مدیرعامل صندوق بیماری های صعب العلاج و نادر افزود: همچنین اجرای پزشکی خانواده نیز کمک موثری خواهد بود که شرایط آن در حال پیاده‌سازی در کشور است. ناصحی بیان کرد: موضوع پیشگیری و غربالگری نیز درباره برخی بیماری‌ها اهمیت دارد که در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهیم.

ناصحی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون و سی صد هزار نفر در سامانه صندوق بیماری های صعب العلاج، بیمار نشان دار ثبت شده است. با توجه به هزینه هایی که برای بیماران سرطانی و بیماری های خاص در شرایط اقتصادی برای جامعه و بیماران ایجاد شده، نیاز به توجه بیشتری داریم. از خیرین و موسسات حامیان سلامت درخواست می کنم که به صندوق بیماران صعب العلاج کمک کنند تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم داشته باشیم.

محمد مهدی ناصحی افزود: وقتی از نظام ارجاع صحبت می‌شود، یعنی باید تا انتهای درمان با بیمار همراهی کرد؛ این مسیر نیازمند حمایت ملی، اطلاع رسانی و حمایت اجتماعی است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت ایران از کمک‌های فکری و مشورتی انجمن‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های تخصصی حامی بیماران خاص، صعب العلاج و نادر استفاده می‌کند و اگر یک بیماری مشخص، نیاز‌های خاصی دارد، انجمن‌ها می‌توانند این نیاز‌ها را منعکس کنند تا بسته‌های خدمتی را تعریف و تدوین کنیم.