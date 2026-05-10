به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به همراه جمعی از دست‌اندرکاران حج تمتع، با حضور در مشاعر مقدسه، از روند آماده‌سازی خدمات ویژه زائران ایرانی در عرفات و منا بازدید، کرد.

آقای رشیدیان در این بازدید، ضمن برگزاری نشست مشترک با مسئولان شرکت «مناسک المشاعر» که طرف قرارداد برای ارائه خدمات به زائران ایرانی است، آخرین وضعیت آمادگی زیرساخت‌های اجرایی برای ایام تشریق را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید میدانی، بخش‌های مختلف خدماتی از جمله اسکان زائران، حمل‌ونقل، تغذیه، امکانات بهداشتی، مراکز درمانی، تجهیزات سرمایشی و مولد‌های خنک‌کننده، وضعیت خیام و زیرساخت‌های رفاهی در عرفات و منا را از نزدیک ارزیابی کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اهمیت آمادگی کامل برای حضور زائران در ایام تشریق؛ گفت: تلاش شده است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل میان مجموعه‌های اجرایی ایران و عربستان، شرایط مناسبی برای آرامش، امنیت و رفاه زائران ایرانی در مشاعر مقدسه فراهم شود.

آقای رشیدیان افزود: خوشبختانه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم در بخش‌های مختلف انجام شده و امیدواریم با استمرار این هماهنگی‌ها، خدمات ارائه‌شده به زائران در حج امسال، از نظر کیفیت و رضایتمندی، بهتر از سال گذشته باشد.

وی در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران اجرایی مجموعه حج و زیارت، عوامل مستقر در عربستان سعودی و دست اندرکاران شرکت «مناسک المشاعر» قدردانی و اضافه کرد: همه مجموعه‌های خدمت‌رسان با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در تلاش هستند تا زائران ایرانی، ایام معنوی حج را با آسایش و آرامش سپری کنند.