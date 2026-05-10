در نخستین نشست ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت که به منظور گرامیداشت عید سعید عدیر خم برگزار شد، رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت، از بازسازی خانه‌های تخریب شده جنگ در این دهه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین تقوی رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت در این نشست گفت: برنامه‌های امسال، متناسب با فضای تجمعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها اجرا می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی افزود: در شب‌های دهه امامت و ولایت از خانواده شهدای سادات تجلیل می‌شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف فرهنگی متناسب با وظایف خود، برنامه‌هایی اجرا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: طی هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ از دیگر برنامه‌های دهه امامت و ولایت است.