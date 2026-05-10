نشست بین‌المللی «روایت زنانه جنگ رمضان» با محوریت تجلیل از فداکاری‌های خانم سلیمی پرستار ایثارگر بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و اداره‌کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

بانوان ایرانی نماد شجاعت، عفت و استقامت هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این برنامه، علاوه بر حضور برخط خانم سلیمی، شخصیت‌های عراقی از جمله خانم انعام عبدالکریم (استاد دانشگاه پرستاری)، خانم سنا وتوت (مدیر بخش فرهنگی باشگاه الصید)، خانم زینب عبدالمحسن (معاون بخش پرستاری بیمارستان الکاظمیه)، خانم فتوح عبدالکریم (مدیرکل سازمان حمایت از کودکان عراق) و جمعی از کادر پزشکی و فعالان فرهنگی شهر بغداد حضور داشتند.

در ابتدای نشست، مجری برنامه با معرفی خانم سلیمی، ابعاد فداکاری و اقدام انسان‌دوستانه وی در نجات جان نوزادان را تشریح کرد.

خانم سلیمی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی حاضران، دیدگاه‌های خود را درباره تجربه حضور در شرایط بحرانی، مواجهه با ترس، ویژگی‌های اساسی حرفه پرستاری و پیام خود به بانوان عراقی تشریح کرد.

وی با قدردانی از ابراز همدلی و توجه مردم عراق، مهم‌ترین ویژگی یک پرستار را «مهربانی، ازخودگذشتگی، دلسوزی و روحیه انسان‌دوستی» عنوان و تأکید کرد: این ارزش‌ها را در مسیر پیروی از آرمان‌های انسانی و الهی دنبال می‌کنند.

خانم سلیمی همچنین خطاب به بانوان عراقی، بر اهمیت اخلاص در عمل، مسئولیت‌پذیری، مهرورزی و ایثار تأکید کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه پیامی برای نوزادان نجات‌یافته در آینده دارند، اظهار کرد: شما معجزه و هدیه‌ای از سوی خداوند هستید و در آن روز، لطف الهی شامل حال من و شما شد تا زندگی دوباره‌ای به شما عطا شود.

در بخش دیگری از نشست، پس از طرح دیدگاه‌ها و گفت‌و‌گو با مهمان برخط برنامه، یکی از ادبا و نویسندگان حاضر در جلسه، شعر زیر را در وصف این فداکاری و گرامیداشت این روز قرائت کرد که با استقبال حاضران همراه شد:

ومن القوابلِ فی المشافی رحمةٌ

تمشی على الاقدامِ تسعى جاهِدة

فتقدمت إنقاذ أطفال وما

.....

العلی حفاظ‌ها للفائدة

عباس عزیز علی

الساعة الخامسة من یوم الثلاثاء

در ادامه، برخی از بانوان حاضر، با قدردانی از شخصیت و اقدامات خانم سلیمی، از ایشان برای حضور در عراق دعوت کردند.

خانم سنا وتوت مدیر باشگاه بزرگ نادی الصید بغداد با اشاره به اهمیت و جایگاه اقدام فداکارانه ایشان، نسبت به برگزاری مراسمی باشکوه برای قدردانی از وی در عراق اعلام آمادگی کرد.

همچنین خانم هنا وتوت، مسئول بخش فرهنگی زن و کودک باشگاه الصید، آمادگی خود را برای حمایت مالی از تعدادی از کودکانی که سرپرست‌شان در اثر جنگ شهید شده اعلام کرد.

خانم انعام عبدالکریم نیز در سخنانی، بانوان ایرانی را نماد شجاعت، عفت و استقامت دانست و ابراز امیدواری کرد: کادر پزشکی منطقه از این الگو‌های ارزشمند بهره‌مند شوند.

در پایان نشست، لوح تقدیری از سوی حجت الاسلام اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق به ایشان اهدا شد.

همچنین خانم رستگارپناه، مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در تهران از خانم سلیمی قدردانی کرد.

در بخش پایانی برنامه، با نمایش تصاویری از شهدای دانش‌آموز میناب، یاد و خاطره این عزیزان نیز گرامی داشته شد که با تأثر و همدلی عمیق حاضران همراه بود.