ایالت بلوچستان پاکستان به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته، شاهد اجتماعی از شاعران و نخبگان ادبی در پاسداشت مقام شامخ قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محفل ادبیِ چندزبانه با عنوان «فراق قائد، خروش غیرت؛ شب شعر همبستگی امت علیه استکبار» در سالن همایش‌های «امام خامنه‌ای» خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته به عنوان نمادی عینی از «دیپلماسی وحدت‌آفرین» برگزار شد.

حضور مسئولان ارشد نهاد‌های ادبی بلوچستان و چهره‌های برجسته‌ای همچون «رحمت‌الله کاکر»، عضو پیشین مجلس سنا و وزیر سابق دولت فدرال پاکستان، در کنار جمع کثیری از سخن‌سرایان و شاعران اقوام و مذاهب مختلف، به این محفل وزنی سیاسی و راهبردی بخشید.

این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری محمد عبدالله آغاز شد و سپس صادق بلتستانی، مداح معروف اهل بلتستان چند بیت به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام (ص) تقدیم کرد.

سید ابوالحسن میری، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته در سخنانی سقف این مرکز فرهنگی را نه تنها سایه‌بان واژه‌ها، بلکه سنگر مستحکم همبستگی امت اسلامی توصیف کرد.

وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی خون قلم و خون شهید، این گردهمایی را سرآغاز تکثیری جاودانه از اندیشه مقاومت در کالبد امت دانست.

آقای سید ابوالحسن میری با خیرمقدم به نخبگان و سخن‌سرایان اقوام مختلف پاکستان، حضور یکپارچه شاعران بلوچی، پشتو، فارسی هزارگی، براهوی، اردو، سندی و پنجابی را پیامی صریح و روشن به بدخواهان امت اسلامی قلمداد کرد که نشان می‌دهد آرمان‌های «قائد شهید» در رگ‌های همۀ اقوام این مرز و بوم جاری است.

وی تصریح کرد: این تنوع زبانی بی‌نظیر امروز در نقطه واحد «خون‌خواهی مظلوم و خروش علیه استکبار» به وحدت رسیده و زبان‌های مختلف منطقه، از حماسه شجاعت بلوچ تا غزل‌های ایستادگی براهوی و هزاره، همگی به یک «زبان واحد» یعنی زبان پایداری سخن می‌گویند؛ زبانی که شهید عالی‌مقام، امام خامنه‌ای (قدس سره)، همۀ عمر پربرکت خود را صرف تبیین و ترویج آن کردند.

وابسته فرهنگی ایران در ادامه، مقام معنوی شهید حضرت امام خامنه‌ای (ع) را به عنوان نماد عزت فرامرزی گرامیداشت و با اشاره به شیفتگی قائد شهید امت به حوزه ادبیات، گفت: آن شهید بزرگوار، شاعران را به عنوان «دیده‌بانان هویت» توصیف می‌کردند.

وی با قرائت ابیاتی از سروده‌های آن شهید والامقام با تخلص «امین»، بر صلابت کوه‌وار و مسیر سرخ شهادت به عنوان انتخابی آگاهانه در اندیشه ایشان تأکید کرد.

آقای میری رسالت تاریخی ادیبان را در برهه حساس کنونی، ورود به عرصه «جهاد تبیین» دانست و اظهار کرد: در زمانه ایستادگی مقتدرانه ایران در برابر تهاجمات ناجوانمردانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این قریحه سرشار شاعران است که باید پیروزی اراده ایمان بر تکنولوژی سیاه دشمن را در تاریخ ثبت کند تا روایت‌های دروغین، حقیقتِ حماسه‌ها را مخدوش نکند.

وی گفت: این مرکز فرهنگی آمادگی کامل دارد تا از اشعار فاخر شاعران بلوچستان که در وصف مقاومت، شجاعت ملت ایران و روایت پیروزی حق بر باطل در نبرد‌های اخیر سروده شده است، به طور ویژه حمایت کند.

وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته

افزود: مجموعه آثار این سخن‌وران در قالب کتابی نفیس و ماندگار تدوین و منتشر می‌شود تا به عنوان یک «روایت فتح» برای نسل‌های آینده جاویدان بماند.

آقای میری با تأکید بر ریشه‌های مشترک و برادرانه ایران و پاکستان، کویته را شهر هنر و ایثار خواند و گفت: این گردهمایی شهادت می‌دهد عشق به ولایت و مقاومت در دستور زبان هیچ قومی غریبه نیست و از همۀ فرهیختگان دعوت کرد تا با زبان شعر، شکوه فرو ریختن هیمنه پوشالی استکبار را به گوش جهانیان برسانند.

سپس شاعران و سخن سرایان از اقشار و اقوام مختلف، سروده‌ها و دل‌نوشته‌های خود را که آمیزه‌ای از حماسه و سوگ بود، قرائت کردند.

همه این شعرا در اشعار خود پیوند ناگسستنی میان شهادت قائد امت اسلامی و تداوم جریان ایستادگی در فلسطین و دیگر نقاط منطقه را به عنوان کلیدواژه اصلی طنین‌انداز کردند.

* ایران؛ پرچم‌دار استکبارستیزی و الهام‌بخش بیداری ملت‌های آزادی‌خواه جهان

رحمت‌الله کاکر، عضو پیشین مجلس سنا و وزیر اسبق مسکن در دولت فدرال پاکستان، با تمجید از ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران، بر ضرورت الگوگیری امت اسلامی از بیداری و پایداری این ملت در مبارزه علیه استکبار جهانی تأکید کرد.

آقای کاکر استمرار این‌گونه نشست‌های چندزبانه را نه یک انتخاب، بلکه ضرورت و فرصتی طلایی برای تعمیق پیوند‌های فرهنگی و تقویت جبهه واحد در برابر دشمنان مشترک در آینده قلمداد کرد.

همچنین صدف چنگیزی، رئیس انجمن «دبستان بولان» با ترسیم فضای حاکم بر جهان امروز، تقابل کنونی را تکرار دوباره واقعه کربلا و قیام عاشورا توصیف کرد.

در ادامه، لوح سپاس از طرف نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته به شاعران این محفل ادبی تقدیم شد و محفل با تأکید بر استواری راه مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای قائد شهید، در فضایی سرشار از همدلی و همبستگی به کار خود پایان داد.