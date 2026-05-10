خانه سینما با هدف مستندسازی تاب آوری ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی سوم فراخوان داستان کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کودکان و نوجوانان در مقاطع سنی ۷ تا ۱۷ سال می توانند در فراخوان خاطره نویسی و نگارش داستان کوتاه بر پایه رخدادهای ناشی از جنگ در زندگی خانوادگی شرکت کنند.
علاقمندان برای شرکت در این فراخوان میتوانند به آدرس الکترونیکی https://www.khanehcinema.ir//fa/news/۸۱۵ مراجعه کنند.
