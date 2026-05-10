دومین روز مرحله چهارم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با کارهای بدنی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح دومین روز از مرحله چهارم تمرینات آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران، امروز در تهران با برگزاری تمرینات بدنی در سالن وزنه مرکز ملی فوتبال پیگیری شد.
ملیپوشان از ساعت ۱۱:۳۰ با حضور در سالن بدنسازی ساختمان پک، برنامههای آمادهسازی جسمانی خود را آغاز کردند. بازیکنان پس از حرکات ابتدایی، تمرینات قدرتی را پشت سر گذاشتند و سپس حرکات پلایومتریک شامل انواع پرش با استفاده از باکس را انجام دادند.
در این تمرین یکساعته، علیاصغر قربانعلیپور، مربی بدنساز تیم ملی، بر اجرای دقیق و اصولی حرکات تاکید ویژهای داشت تا بازیکنان از نظر بدنی در شرایط مطلوبتری قرار بگیرند.
همچنین سایر اعضای کادرفنی تیم ملی نیز روند تمرینات را با دقت زیر نظر داشتند تا ملیپوشان با آمادگی کامل در تمرینات تاکتیکی عصر حاضر شوند.