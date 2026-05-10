به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین نشست کمیته فرهنگی ستاد مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور اعضای ستاد در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

طباطبایی، مدیرکل دفتر فرهنگی در این نشست ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین گفت:در این نشست ما آماده می‌شویم برای حضوری قدرتمند در جام جهانی فوتبال و در این راستا باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم و‌همانطور که میدانیم بازیکنان امروزه پای وطن ایستاده‌اند و شب‌ها در میادین حضور دارند و وطن‌دوستی را فریاد می‌زنند.

وی افزود: از نظر روحی و روانی بازیکنان از آمادگی کامل برخوردار هستند و اقدامات فرهنگی قبل و حین مسابقه برای کاروان تیم ملی فوتبال (میناب ۱۶۸) حال برنامه‌ریزی است.

مدیرکل دفتر فرهنگی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای حمایت از تیم ملی تصریح کرد: بدرقه مردمی تیم ملی در خارج از کشور و در یکی از میادین اصلی تهران برگزار خواهد شد. همچنین رونمایی از پیراهن تیم ملی را با حضور مسئولان خواهیم داشت.

طباطبایی خاطرنشان کرد: کارگروه بدرقه، تولید محتوا و تهیه اقلام هواداری با کمک و همفکری اعضای کمیته ستاد انجام خواهد شد.

شایان ذکر است در این نشست، بررسی تهیه بسته فرهنگی (پک فرهنگی) شامل اقلام هواداری، تولید محتوا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای آیین رونمایی از پیراهن تیم ملی و مراسم بدرقه تیم ملی به طور تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نشست امروز نبی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی)، ممبینی (دبیرکل فدراسیون فوتبال)، بهمنی (روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال)، سالکی (مدیر کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال) و نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، میراث فرهنگی و گردشگری و ارشاد حضور داشتند و نقطه نظرات خود را در رابطه با دستور جلسه عنوان کردند.