مدیر امور آبفای ملارد از آغاز عملیات حفاری چاه گلستان در پی خشک شدن یکی از چاههای قدیمی، با هدف تقویت تامین آب و کاهش تنش آبی در تابستان پیش رو خبر داد و گفت: مشکل ۳ ساله افت فشار در محدوده سرآسیاب غربی و مارلیک شهرستان ملارد با این اقدام حل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زماندار گفت: با بهرهبرداری از این منبع جدید، ظرفیت تولید آب افزایش یافته و مشکل افت فشار در محدوده سرآسیاب غربی و مارلیک شهرستان ملارد بهطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
بنابر این گزارش پس از سالها مواجهه با مشکل قطعی مکرر آب در مناطق سرآسیاب، ۱۶ متری بهاره غربی و حومه، امیدهای تازهای برای ساکنان این مناطق روشن شده است. با آغاز عملیات حفاری این چاه جدید و پیگیریهای مستمر مسئولین، به نظر میرسد چالش افت فشار و قطعی آب که سالها دغدغه شهروندان بوده، رو به زوال است.
این مشکل که از بیش از سه سال پیش، بهویژه در ساعات پایانی شب تا اوایل صبح، گریبانگیر ساکنان این مناطق بوده و منجر به نارضایتی گسترده و احساس تبعیض در خدماترسانی شده بود، اکنون با اقداماتی نظیر حفاری چاه گلستان در دستور کار قرار گرفته است.
انتظار میرود با تکمیل و راهاندازی چاه فوق، مشکل قطعی آب در این مناطق به طور کامل مرتفع گردد و خاطره نارضایتیهای گذشته در سایه خدمات مطلوب مسئولین، به زودی فراموش شود.