

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال آسیا امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) در شهر تاشکند ازبکستان پیگیری می‌شود.

تیم والیبال ساحلی ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) در آخرین دیدار خود برای کسب آخرین سهمیه قهرمانی جهان به مصاف تیم ژاپن رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

ملی پوشان ایران با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۶ سامورایی‌ها را از پیش رو برداشتند تا به کار خود در این رقابت‌ها با رتبه پنجمی مشترک و کسب چهارمین سهمیه قاره کهن در مسابقات جهانی پایان دهند.

با توجه به صعود دو نماینده استرالیا به مرحله نیمه‌نهایی و همچنین طبق قوانین فدراسیون جهانی مبنی بر حضور چهار کشور از قاره آسیا در مسابقات ساحلی قهرمانی جهان کمتر از ۱۸ سال ۲۰۲۶، تکلیف چهارمین نماینده قاره کهن در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در این بازی مشخص شد و تیم ایران به جدول اصلی مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرد و تیم ژاپن بازنده در جدول انتخابی مسابقات جهانی حاضر می‌شود.

تیم‌های قزاقستان یک و استرالیا یک با شکست حریفان خود (قطر و استرالیا دو) در مرحله نیمه‌نهایی فینالیست شدند و عصر امروز برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی ملی پوشان ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمان کمتر از ۱۸ سال جهان از ۱۷ تا ۲۱ تیر به میزبانی هلند برگزار می‌شود.