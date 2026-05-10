خروش رودخانه صوفی چای مراغه جلوههای زیبا، دلنشین و با صفا را در محدوده این شهر به وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رودخانه دائمی صوفی چای از دامنههای غربی سهند سرچشمه میگیرد و به دریاچه سد علویان میریزد و در مسیر خود از داخل شهر مراغه عبور میکند.
جریان دائمی آب رودخانه در داخل شهر مراغه طبیعتی آرام، با صفا و مفرح برای گردش، تفریح و لذت بردن از مواهب الهی ایجاد کرده است.
صوفی چای به طول چهار کیلومتر از داخل شهر مراغه عبور میکند. در سالهای گذشته ایجاد پارک و فضای سبز تفریحی در حاشیه این رودخانه محیط دلنشینی را برای استفاده از طبیعت بکر به وجود آورده است.
این جاذبه زیبای طبیعی پس از خلق جلوههای طبیعی در شهر، آب ۶ هزار هکتار از باغها و زمینهای زراعی پایاب را سیراب میکند.