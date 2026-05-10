چهارمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان پسر ایران که طی ماههای گذشته سه مرحله اردوی آمادهسازی را برای حضور در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، که حکم انتخابی مسابقات قهرمانی جهان را نیز دارد، برگزار کرده است؛ چهارمین مرحله از اردوهای آمادهسازی خود را از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشتماه به میزبانی تهران برگزار خواهد کرد.
بر همین اساس کادر فنی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران ۲۵ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است که اسامی بازیکنان دعوتشده به شرح زیر است:
محمدطاها ابراهیم خانلری، مهدی احمدیفر، محمد پویا پروهان، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدیفر، حسن جودکی، صالح حسهزاده، محمدحسین حقستان، آرین خالقی، حسین خجسته، شایان سوسنی، علی غیور، امیرعلی قاسمی، فرزاد مسیبی، مهرشاد منصوری، شایان منصوری، مهدیار مولوی، دانیال میرحسینی، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیکاقبال، محسن هادیزاده، محمدرضا همتی، محمد کشاورز، محمدحسین کمالی، امیرعلی محقق
در کادر فنی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران نیز محمدرضا رجبی به عنوان سرمربی، حسین رجبی به عنوان سرپرست، عزیز نوربهبهانی به عنوان مربی، علی رحیمی به عنوان مربی دروازهبانها و رضا سرسنگی به عنوان ماسور حضور دارند.