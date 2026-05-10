رئیس شبکه آسیا تی وی قرقیزستان با اعلام آمادگی برای پخش گسترده آثار ایرانی، بر اهمیت تولید و دوبله محتوای فرهنگی ایران برای مخاطبان آسیای مرکزی و کشورهای روسزبان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیدار عبدالرضا سیفی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و آسانبیک رئیس شبکه تلویزیونی «آسیا تیوی»، با محوریت گسترش همکاریهای رسانهای و فرهنگی میان دو کشور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک، برگزار شد.
در این دیدار، آسانبیک رئیس شبکه آسیا تیوی با اشاره به همکاریهای دیرینه این شبکه با رایزنی فرهنگی ایران و پوشش برنامههای فرهنگی سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: مردم و رسانههای قرقیزستان در جریان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نگرانی خود را نسبت به مردم ایران و آینده این کشور ابراز کردند.
آقای آسانبیک افزود: غرب و نظام سلطه تلاش کردند با حمله به ایران، مظاهر فرهنگی، تمدنی و تاریخی این کشور را هدف قرار دهند، اما علاقه مردم قرقیزستان به فرهنگ و تمدن ایران همچنان گسترده و پایدار است.
وی گفت: مستندهای متعددی درباره ایران از شبکه آسیا تیوی پخش شده که با استقبال قابل توجه مخاطبان روبهرو شده است.
رئیس شبکه آسیا تیوی همچنین، با اشاره به قوانین جدید رسانهای در قرقیزستان مبنی بر اختصاص بخش عمدهای از برنامههای تلویزیونی به زبان قرقیزی و ۳۰ درصد به زبان روسی، افزود: این مقررات محدودیتهایی در پخش برخی آثار خارجی ایجاد کرده است.
آقای آسان بیک خواستار حمایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی کشورمان برای تأمین فیلم، مستند، سریال و دوبله آثار ایرانی به زبانهای روسی و قرقیزی شد.
وی تأکید کرد: تولید محتوای فارسی و ایرانی به زبان روسی میتواند علاوه بر قرقیزستان، در کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز مخاطبان گستردهای داشته باشد و جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر را پوشش دهد.
آقای آسانبیک همچنین، تصریح کرد: پخش مستندهای کوتاه درباره تاریخ، جغرافیا، جاذبههای فرهنگی و گردشگری ایران همواره با استقبال مخاطبان این شبکه مواجه بوده و فیلمها و سریالهای ایرانی نقش مهمی در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم قرقیزستان ایفا کردهاند.
در ادامه این دیدار، عبدالرضا سیفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، با استقبال از توسعه روابط میان رسانههای دو کشور، بر ضرورت ساختارمند شدن همکاریها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در آمادهسازی و دوبله آثار فاخر سینمای ایران برای پخش در شبکه آسیا تیوی تأکید کرد.
آقای عبدالرضا سیفی، با اشاره به نقش رسانهها در تحولات جهانی گفت: امروز در جهان دو جریان رسانهای عمده وجود دارد؛ نخست جریانهایی که در مسیر بیان حقیقت و انعکاس صدای ملتها و مظلومیت کشورها حرکت میکنند و دوم جریانهایی که تحت تأثیر قدرتهای سلطهگر، در مسیر تحریف واقعیتها و حمایت از زورگویان عمل میکنند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان اعلام کرد: این نمایندگی آمادگی دارد بهعنوان پل ارتباطی میان رسانههای ایران و قرقیزستان، بهویژه شبکه آسیا تیوی و رسانههای دیداری و شنیداری ایران، نقشآفرینی کرده و زمینه همکاری گستردهتر میان تولیدکنندگان و رسانههای دو کشور را فراهم کند.