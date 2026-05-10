به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۲۲۱ کیلومتری از بورگاس تا ولیکو تارنوو در بلغارستان رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- گیرمو سیلوا از اروگوئه - تیم آستانه ۵:۳۹:۲۵ ساعت

۲- فلوریان اشتورک از آلمان - تودور زمان مشابه

۳- جولیو چیکونه از ایتالیا - لیدل ترک زمان مشابه

در رده بندی کلی جیرودیتالیا، گیرمو سیلوا از اروگوئه و تیم آستانه با مجموع زمانی ۹:۰۰:۲۳ ساعت پیشتاز شد و فلوریان اشتورک از آلمان و تیم تودور با ۴ ثانیه اختلاف دوم و اگان برنال از کلمبیا و تیم اینوس با زمان مشابه سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.