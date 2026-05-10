مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از آغاز فرایند نام‌نویسی و پذیرش سراسری داوطلبان ورود به حوزه‌های علمیه برادران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانش‌آموزان پایه هشتم و بالاتر و همچنین دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل در علوم دینی می‌توانند با مراجعه به سامانه پذیرش به نشانی pazireshh.ismc.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، سامانه پذیرش به صورت شبانه‌روزی فعال است و داوطلبان می‌توانند اطلاعات مربوط به شرایط ثبت‌نام، ضوابط پذیرش، مراحل گزینش و دیگر جزئیات مورد نیاز را از طریق این درگاه دریافت کنند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه همچنین اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند برای دریافت راهنمایی بیشتر و پاسخ به پرسش‌های خود با شماره ۰۲۵۳۲۱۳۳۰۰۰ تماس بگیرند. همچنین برای برخی داوطلبان با شرایط خاص تحصیلی، شماره ۰۲۵-۳۲۱۳۳۱۴۴-۰۰ نیز جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در نظر گرفته شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پذیرش حوزه‌های علمیه فرصتی برای جوانان علاقه‌مند به فراگیری علوم اسلامی و معارف دینی است تا در مسیر تحصیل و تبلیغ آموزه‌های دینی گام بردارند.