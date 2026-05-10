در پی تشدید پیامدهای جنگ در غرب آسیا و نگرانی از اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی، سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسهآن، در نشست خود در فیلیپین، راهکارهای مقابله با بحران انرژی و امنیت غذایی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهل و هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسهآن، در سبو فیلیپین برگزار شد. موضوع اصلی مورد بحث بحران انرژی ناشی از تنشها در غرب آسیا و پیامدهای آن برای کشورهای این منطقه بود.
در شرایطی که بیثباتیها افزایش یافته است، آسهآن باید هماهنگی و آمادگی خود را تقویت کرده و اقدامات عملی و جمعی برای تضمین پایداری تأمین انرژی دنبال کند.
نخستوزیر مالزی هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت همکاری گستردهتر میان آسهآن، شورای همکاری خلیج فارس و چین، هشدار داد بیثباتی در مسیرهای تجاری و بازار انرژی ممکن است تا ماهها ادامه داشته باشد.
آسهآن باید بپذیرد که همکاری راهبردی با شرکای قابل اعتماد و ائتلافهای منطقهای میتواند امنیت بلندمدت انرژی این اتحادیه را تقویت کند.
کشورهای عضو درباره ایجاد یک «مخزن مشترک سوخت» برای تأمین اضطراری انرژی در شرایط بحران گفتوگو کردند. البته هیچ تصمیم الزامآوری برای ایجاد این ذخیره منطقهای اتخاذ نشد. این در حالی است که محدودیت تردد در تنگه هرمز، موجب اختلال در تأمین انرژی و کود شیمیایی، افزایش قیمتها و تهدید معیشت مردم منطقه شده است.
نشست آسهآن بدون دستیابی به نتیجه مشخص در خصوص طرحهای مطرحشده به کار خود پایان داد و ادامه بررسیها به مذاکرات آینده موکول شد.