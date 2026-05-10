رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران از آغاز نامنویسی دورههای کارشناسی ارشد این دانشکده ویژه طلاب و علاقهمندان به مباحث قرآنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه کاظمزاده، رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران، اعلام کرد: پذیرش طلاب در دورههای کارشناسی ارشد به صورت رایگان و از طریق آزمون داخلی در سه گرایش اختصاصی انجام میشود و فرصتی ویژه برای تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه فراهم کرده است.
آغاز پذیرش دانشجوی ارشد در ۳ گرایش تخصصی دانشکده علوم قرآنی تهران
فاطمه کاظمزاده، اظهار کرد: این دانشکده بهعنوان یکی از مراکز تخصصی و باسابقه آموزش عالی قرآنی در کشور، با بهرهگیری از توان علمی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، بستری نخبگانی را برای تربیت پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم قرآن و حدیث مهیا کرده است.
وی با اشاره به جزئیات پذیرش سال جاری افزود: دانشکده علوم قرآنی تهران امسال در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی با سه گرایش تخصصی «اعجاز»، «ادبی» و «مستشرقان» دانشجو میپذیرد. این فرایند از طریق آزمون داخلی انجام شده و تحصیل در این دورهها برای پذیرفتهشدگان به صورت رایگان خواهد بود.
رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران، یکی از امتیازات این مرکز را فراهم کردن امکان «تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه» دانست و گفت: این ظرفیت مهم زمینهای را ایجاد کرده است تا طلاب و دانشجویان بتوانند مسیر رشد علمی خود را در هر دو نهاد به صورت همزمان پیش ببرند.
خانم کاظمزاده، با تبیین فضای علمی-پژوهشی این دانشکده تصریح کرد: طی سالهای اخیر، با برگزاری نشستهای علمی مستمر، فعالیتهای پژوهشی تخصصی و تعامل پویا با مراکز دانشگاهی و حوزوی، این دانشکده به جایگاهی ممتاز در عرصه مطالعات قرآنی دست یافته است.
وی ادامه داد: حضور اساتید مجرب و دسترسی مناسب جغرافیایی در مرکز پایتخت، از دیگر ویژگیهایی است که این مرکز را به محیطی پویا برای علاقهمندان تبدیل کرده است.
بر اساس این گزارش، داوطلبان واجد شرایط تا پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا برای ثبتنام به سایت دانشگاه مراجعه کرده و یا برای پیگیری امور ثبتنام به صورت حضوری به نشانی دانشکده علوم قرآنی تهران، مراجعه کنند.