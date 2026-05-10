از تشکیل کابینه جدید عراق در سایه فشارهای آمریکا، تا اعلام جایزه ۱۰ میلیون دلاری واشنگتن علیه رهبر جریان مقاومت النجبا؛ تحولاتی که بار دیگر عراق را به یکی از کانونهای اصلی رقابتهای سیاسی و امنیتی منطقه تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بغداد، سران قبایل عراقی با برگزاری تجمعی اعتراضی، علیه دخالتهای آمریکا در روند سیاسی کشور و همچنین تلاش برای دور کردن رهبران جریانهای مقاومت از صحنه حاکمیتی و امنیتی عراق شعار سر دادند.
این تجمع همزمان در برخی استانهای دیگر عراق نیز برگزار شد.
در دو ماه گذشته، آمریکا چندین شخصیت وابسته به محور مقاومت عراق را تحریم کرده و یا برای دریافت اطلاعات درباره محل اقامت آنان جایزه تعیین کرده است.