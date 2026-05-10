پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک» با هدف فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف پلاستیک، حفاظت از محیط‌زیست و حمایت از تولید داخلی آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک» با هدف کاهش مصرف پلاستیک، ترویج فرهنگ استفاده از جایگزین‌های پایدار و حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت. پویشی که با رویکردی محیط‌زیستی و اقتصادی، بر مشارکت شهروندان و دستگاه‌های اجرایی در صیانت از منابع ملی تأکید دارد.

این پویش با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی، تلاش دارد با فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی، میزان مصرف مواد پلاستیکی در زندگی روزمره را کاهش دهد و زمینه استفاده از مواد اولیه جایگزین را فراهم کند.

کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه پلاستیک، حفاظت از اکوسیستم‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند نفتی از مهم‌ترین اهداف اجرای این پویش عنوان شده است.

همچنین در چارچوب اجرای این برنامه، بر نقش دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و مشارکت شهروندان در تحقق اهداف توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های ملی تأکید شده است.

اجرای پویش «برای وطن، نه به پلاستیک» با رویکردی محیط‌زیستی و اقتصادی، می‌تواند ضمن کاهش آلودگی‌های ناشی از پلاستیک، به تقویت چرخه تولید و حمایت از صنایع داخلی نیز کمک کند.