طرح اتصال ۲۶ روستای دو شهرستان رامهرمز و رامشیر به شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار وزارت ارتباطات پوشش ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار بر اساس برنامه هفتم توسعه است که در این راستا طرح اتصال ۲۶ روستای شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار ۷۳۰ نفر و با اعتباری بالغ بر ۸۲۴ میلیارد ریال اجرا شد.

مهدی شه نظری پور با بیان اینکه در این طرح ۱۴ سایت تلفن همراه در روستا‌های دو شهرستان رامهرمز و رامشیر توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نصب و راه اندازی شد، ادامه داد: این اقدامات با هدف کاهش شکاف دیجیتال و توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برای افزایش رفاه روستاییان صورت گرفته است که می‌تواند موجب توسعه اشتغال در این مناطق شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در ادامه با اشاره به اجرای طرح فیبرنوری شهری منازل و کسب و کار‌ها در دو شهرستان بر لزوم هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند اجرای این پروژه به‌منظور تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای سطح خدمات ارتباطی دو شهرستان تأکید کرد و گفت: همچنین راه اندازی ۸ سایت تلفن همراه شهری با اعتباری بالغ بر ۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال و نوسازی باتری ۲۴ سایت تلفن همراه در مجموع ۱۷۲ سل باتری توسط اپراتور همراه اول و ایرنسل از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دو شهرستان رامهرمز و رامشیر می‌باشد.