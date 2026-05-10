به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های آمریکایی از دستگیری «متیو ماهل» (Matthew Mahl)، رئیس سابق امنیت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ستوان پلیس واشنگتن دی سی خبر دادند.

او به اتهام درخواست رابطه جنسی با فرد زیر سن قانونی و تلاش برای کسب تصاویر جنسی کودکان بازداشت شده است.

بر اساس اسناد دادگاه، وی پس از یک عملیات تله‌گذاری در ایالت مریلند دستگیر شد. او حدود یک ماه با یک کارآگاه مخفی که خود را پسری ۱۵ ساله معرفی کرده بود، از طریق فضای مجازی و پیامک ارتباط برقرار کرد و محتوای جنسی صریح ارسال می‌کرد، هرچند کاملاً آگاه بود که طرف مقابل زیر سن قانونی است.