به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این آیین گفت: از مجموع ۸۰۰ قطعه زمین واگذار شده، ۶۲۵ قطعه مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و ۱۷۵ قطعه نیز مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافت.

سیدعلی میرکریمی افزود: افراد زمین‌های خود را شناسایی کردند. همچنین در بخشی از این مراسم، قرارداد واگذاری زمین به صورت نمادین به ۴ نفر از متقاضیان اعطا شد.

وی اظهار کرد: برگزاری این قرعه‌کشی گام مهمی در راستای اجرای تعهدات دولت در حوزه تأمین مسکن در شهرستان گرمه است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، زیرساخت‌های لازم برای آغاز ساخت‌وساز در کمترین زمان فراهم شود.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم با تأکید بر اولویت دولت در تأمین مسکن مردم، گفت: تحقق وعده‌های دولت در طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت در قالب قانون جوانی جمعیت، از اصلی‌ترین برنامه‌های مدیریت عالی استان است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان گرمه پتانسیل‌های خوبی در حوزه زمین دارد و هماهنگی میان فرمانداری، راه و شهرسازی و سایر نهاد‌ها باعث شده تا امروز شاهد تعیین تکلیف ۸۰۰ خانوار باشیم. استاندار خراسان شمالی همچنین بر تسریع در روند صدور پروانه‌های ساختمانی و اعطای تسهیلات بانکی برای این متقاضیان تأکید کرد.