برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی مشکات، در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نخستین جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» برگزار شد و دو هزار و ۵۱۱ نفر در این رویداد شرکت کردند.

جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» در مرحله نخست با برگزاری آزمون کتبی در سه بخش حفظ کل قرآن کریم، ترجمه آیات و تفسیر سوره مبارکه حجرات برگزار شد.

پس از ارزیابی اولیه، ۵۰ نفر از آقایان و ۵۰ نفر از بانوان به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. این مرحله در روز‌های ۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت برخط برپا شد.

در ادامه، ۱۴ نفر از آقایان و ۱۲ نفر از بانوان با دریافت بالاترین امتیازات به مرحله نهایی راه پیدا کردند. مرحله پایانی این جشنواره نیز ۱۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد و برگزیدگان نهایی در دو بخش آقایان و بانوان به شرح زیر معرفی شدند:

* برگزیدگان بخش آقایان به ترتیب رتبه

- امیرحسین عطارزاده

- مهدی برنده

- سپهر زارع تیموری

- محمد حسن‌پور

- مجتبی علیرضالو

- محمدمهدی ایوبی

- اسماعیلی

- حسین مهدی‌خانی

- ابوذر کرمی

- سیدعلی حسینی

- علیرضا خدابخشی

* برگزیدگان بخش بانوان به ترتیب رتبه

- حدیث نظری

- نرگس مولایی

- ثنا نظری

- محدثه جلالی

- فاطمه روحانی

- سکینه مرادلو

- رضوان حبیب‌الهی

- زهرا رضایی

- مهنا رجبعلی‌بیگلو

- ریحانه امامی

- زهرا محمدی

جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن، تعمیق مفاهیم آیات الهی و شناسایی و حمایت از حافظان ممتاز کشور برگزار شد و زمینه‌ای برای رقابت علمی و معنوی حافظان قرآن در سطح ملی فراهم کرد.