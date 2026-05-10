برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی مشکات، در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نخستین جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» برگزار شد و دو هزار و ۵۱۱ نفر در این رویداد شرکت کردند.
جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» در مرحله نخست با برگزاری آزمون کتبی در سه بخش حفظ کل قرآن کریم، ترجمه آیات و تفسیر سوره مبارکه حجرات برگزار شد.
پس از ارزیابی اولیه، ۵۰ نفر از آقایان و ۵۰ نفر از بانوان به مرحله نیمهنهایی راه یافتند. این مرحله در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت برخط برپا شد.
در ادامه، ۱۴ نفر از آقایان و ۱۲ نفر از بانوان با دریافت بالاترین امتیازات به مرحله نهایی راه پیدا کردند. مرحله پایانی این جشنواره نیز ۱۸ اردیبهشتماه برگزار شد و برگزیدگان نهایی در دو بخش آقایان و بانوان به شرح زیر معرفی شدند:
* برگزیدگان بخش آقایان به ترتیب رتبه
- امیرحسین عطارزاده
- مهدی برنده
- سپهر زارع تیموری
- محمد حسنپور
- مجتبی علیرضالو
- محمدمهدی ایوبی
- اسماعیلی
- حسین مهدیخانی
- ابوذر کرمی
- سیدعلی حسینی
- علیرضا خدابخشی
* برگزیدگان بخش بانوان به ترتیب رتبه
- حدیث نظری
- نرگس مولایی
- ثنا نظری
- محدثه جلالی
- فاطمه روحانی
- سکینه مرادلو
- رضوان حبیبالهی
- زهرا رضایی
- مهنا رجبعلیبیگلو
- ریحانه امامی
- زهرا محمدی
جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن، تعمیق مفاهیم آیات الهی و شناسایی و حمایت از حافظان ممتاز کشور برگزار شد و زمینهای برای رقابت علمی و معنوی حافظان قرآن در سطح ملی فراهم کرد.