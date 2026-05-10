به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت در راستای اجرای طرح‌های ویژه مقابله با قاچاق حیات وحش و برخورد با متخلفان، یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، عملیات خود را در بازار پرندگان زینتی خلیج تهران تشدید کرده است.

وی افزود: در این عملیات موفقیت آمیز، تعداد ۷۳ بطانه سنجاب ایرانی که از استان‌های غربی کشور به صورت قاچاق وارد پایتخت شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: این سنجاب‌های ارزشمند پس از انتقال به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان، تحت مراقبت‌های کارشناسی قرار گرفته و پس از طی مراحل تیمار و اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاه‌های اصلی خود در جنگل‌های زاگرس رهاسازی خواهند شد