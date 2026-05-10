برخلاف ادعای مسئولان وزارت صمت مبنی بر عدم صدور مجوز افزایش قیمت، اما شرکت مدیران خودرو طی ۳ ماه اخیر ۳ بار قیمت خودروی‌ام وی‌ام ایکس ۷۷ را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت مدیران خودرو اسفند سال گذشته قیمت‌ام وی‌ام ایکس ۷۷ را ۳ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان اعلام کرده بود، اوایل اردیبهشت امسال با افزایش قیمت ۵۳۳ میلیون تومانی، قیمت این محصول مونتاژی را ۳ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و اکنون مجدد اواسط اردیبهشت ماه قیمت این خودرو را ۴ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان اعلام کرده است.

پیش تر احمد شانیان معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته بود؛ آخرین مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان در اسفند سال گذشته صادر شده و امسال صرفا به اندازه تغییرات دیون دولتی می‌توانند قیمت را بالا ببرند، ظاهرا وزنه حمایت‌های این سازمان به سمت تولیدکننده سنگینی می‌کند و مصرف کننده به حال خود رها شده است.

از طرفی با سکوت دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، در روز‌های اخیر شرکت‌های خودروساز افزایش قیمت‌های پی در پی بر محصولات خود اعمال کرده‌اند، بطور مثال شرکت مکس موتور قیمت خودروی لوکانو را در فروردین افزایش داده بود و ۶ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان می‌فروخت، اما با گذشت یکماه اکنون در اردیبهشت، دوباره قیمت را ۶۰۲ میلیون تومان بالا برد و به ۷ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رساند.

تصمیمات اخیر شورای رقابت نیز چراغ سبزی برای افزایش قیمت‌ها بود، شورای رقابت خودرو‌های مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبه‌ای که طی سال‌های گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت‌های ناگهانی محافظت می‌کرد.

با اصلاح جدید شورا، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی ثبت‌نام می‌کنند، حالا باید همه خطرپذیری (ریسک) جهش قیمت‌ها را بپذیرند و حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده باشند، چنانچه افزایش قیمت از سوی خودروساز اعمال شود، خریدار باید قیمت جدید را بپردازد.