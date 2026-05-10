پیمانکار پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی دیزج گفت: در فرآیند احداث این نیروگاه، رکورد نصب روزانه ۲ مگاوات به ثبت رسید و ۴۶۰ نیروی فعال به‌صورت کامل از منطقه کالپوش به کار گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی سالاری رئیس هیئت‌مدیره شرکت زنجیره بلوک و پیمانکار پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی دیزج در استان سمنان، با تشریح روند اجرای این پروژه اظهار کرد: در این طرح نیروگاهی، تمامی نیرو‌های شاغل به‌صورت ۱۰۰ درصد بومی از منطقه کالپوش تامین شدند و در مجموع ۴۶۰ نفر به‌طور مستقیم در پروژه فعالیت داشتند.

وی افزود: در اجرای این پروژه موفق شدیم با سرعت نصب روزانه ۲ مگاوات، روند احداث نیروگاه را با شتاب قابل توجهی پیش ببریم و این موضوع یکی از نقاط شاخص پروژه محسوب می‌شود.

سالاری با اشاره به اثرات اجتماعی و اقتصادی احداث نیروگاه در منطقه کالپوش ادامه داد: منطقه کالپوش حدود ۴ هزار نفر جمعیت دارد، اما با اجرای این پروژه نزدیک به ۵۰۰ نفر جذب بازار کار شدند و عملا بیکاری در منطقه به حداقل رسید.

وی تصریح کرد: امسال به‌واسطه اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی، شرایط متفاوت شد و منطقه کالپوش دیگر آن رکود اقتصادی همیشگی در فصل بهار را تجربه نکرد؛ به‌گونه‌ای که کسب‌وکار‌های محلی رونق گرفت و اقتصاد منطقه دچار تحول شد.

سالاری خاطرنشان کرد: طی سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان دستمزد در منطقه پرداخت شد که این موضوع تاثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم منطقه داشته و آثار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به‌صورت ملموس نمایان کرده است.