ایران بیشترین رشد اثرگذاری استنادی ، در میان ۲۰ کشور برتر تولیدکننده علم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از ثبت بیشترین نرخ رشد ایران در شاخص «استناد نرمالشده بر حسب رشته» در میان ۲۰ کشور برتر جهان از نظر تولید مدارک علمی خبر داد.
محمدمهدی علویانمهر گفت: ایران در سال ۲۰۲۴ در این شاخص با رشد قابل توجهی مواجه بوده و مقدار آن از ۱.۰۲ در سال ۲۰۲۳ به ۱.۱۲ در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
به گفته او، این روند نشان میدهد پژوهشهای ایران بیش از گذشته در سطح بینالمللی دیده شده و میزان اثرگذاری علمی کشور در حال بهبود است.
علویان مهر با اشاره به وضعیت نمایهسازی اطلاعات علمی افزود: اگرچه مقالات نشریات علمی جهان برای سال ۲۰۲۴ به طور کامل در پایگاههای استنادی نمایه شدهاند، اما فرآیند نمایهسازی دادههای مربوط به سال ۲۰۲۵ همچنان در حال تکمیل است.
رئیس مؤسسه ISC با بیان اهمیت شاخص استناد در نظام آموزش عالی اظهار کرد: استناد یکی از مهمترین نشانههای کیفیت و اعتبار پژوهشها و میزان حضور مؤثر دانشگاهها در فضای علمی جهانی است و میتواند بر جایگاه علمی، همکاریهای بینالمللی و اعتبار دانشگاهها تأثیر مستقیم داشته باشد.
علویانمهر در عین حال تأکید کرد: با وجود این پیشرفت، ایران همچنان با کشورهای پیشرو فاصله دارد و لازم است نظام آموزش عالی با سرمایهگذاری هدفمند در ارتقای کیفیت پژوهش، گسترش همکاریهای بینالمللی، افزایش رؤیتپذیری علمی و انتشار در مجلات معتبر، مسیر ارتقای اثرگذاری علمی کشور را با جدیت بیشتری دنبال کند.
سه دانشگاه ایرانی بر اساس رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا قرار گرفت .
بر اساس اعلام پایگاه استنادی جهان اسلام در شیراز، گزارش جدید رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ نشان میدهد که ۹۰ دانشگاه از ایران در این فهرست حضور دارند.
این رتبهبندی که از سال ۲۰۱۳ میلادی برای ارزیابی دانشگاههای آسیایی در کنار معیارهای بینالمللی اجرا میشود، امسال سه دانشگاه ایرانی را در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا قرار داده است.
دانشگاههای زیر به ترتیب رتبههای اول تا پنجم کشور را کسب کردهاند:
۱. دانشگاه صنعتی شریف
۲. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳. دانشگاه علم و صنعت ایران
۴. دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵. دانشگاه تهران
توزیع دانشگاههای ایرانی:
۴۰ دانشگاه جامع
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی
۱۰ دانشگاه صنعتی
۱ دانشگاه کشاورزی
رتبههای برتر ایران:
مقایسه با سایر کشورهای اسلامی:
در رتبهبندی ۲۰۲۶، مجموعاً ۴۳۴ دانشگاه از ۲۱ کشور اسلامی آسیا حضور دارند. این عدد نسبت به سال ۲۰۲۵ (که ۳۸۱ دانشگاه بود) افزایش یافته است و از نظر تعداد حضور، ترکیه (با ۱۰۹ دانشگاه) و ایران (با ۹۰ دانشگاه) بیشترین سهم را در این رتبهبندی دارند.
رتبهبندی آسیایی تایمز (THE Asia University Rankings) یکی از معتبرترین نظامهای ارزیابی دانشگاهها در قاره آسیا است که از سوی مجله تایمز آموزش عالی (Times Higher Education) منتشر میشود.
این رتبهبندی از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز به کار کرد تا دانشگاههای آسیایی را بر اساس معیارهای علمی و آموزشی دقیق، در کنار رتبهبندیهای جهانی بررسی کند.
در این سیستم، دانشگاهها بر اساس شاخصهای کلیدی مثل کیفیت آموزش، پژوهشهای علمی، استنادات بینالمللی، همکاریهای صنعتی و بینالمللی، و همچنین تنوع دانشجویان و اساتید ارزیابی میشوند.
هدف اصلی آن، شناسایی بهترین مراکز علمی در آسیا و کمک به سیاستگذاران، دانشجویان و پژوهشگران برای انتخاب هوشمندانهتر است.