به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در راستای محرومیت زدایی و توسعه مناطق روستایی طرح آسفالت معابر روستا احمد آباد این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

پیروز جعفری افزود: در اجرای این طرح که با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شد، بیش از ۳ هزار متر مربع از معابر روستای احمد آباد بهسازی و آسفالت شد.

روستا احمد آباد در بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان قرار دارد.